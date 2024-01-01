Кацуб (Федчук) Настуся Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кацуб (Федчук) Настуся Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федчук Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федчук Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федчук Евгений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кацуб Иван

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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