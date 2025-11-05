Корнев Игорь
мужской, родился 1975
Супруги
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Отец: не указан
Мать: не указана
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Kornev/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Kornev/proishozhdenie.html | Обладатель | фамилии Корнев | , безусловно, может гордиться своей фамилией как памятником русской истории, культуры и языка. | Подавляющее большинство русских фамилий произошло от христианских православных имен, содержащихся в церковном календаре - святцах. Религия требовала, чтобы ребенка называли в честь легендарного или исторического лица, почитаемого церковью в строго определенный день года. | Фамильное именование Корневых образовалось в качестве отчества от уменьшительной формы мужского канонического имени Корнилий. Данное имя пришло в православные святцы из Древнего Рима и в переводе на русский язык оно означает «рог, роговой». | В связи с повсеместной распространенностью имени Корнилий образовалось большое количество его уменьшительных и ласкательных форм. Разнообразие народных именований – Корней, Корнила, Корний, Корнил – помогало выделить конкретного человека из окружения его тезок. | Считалось, что при образовании фамилии от крестильного имени предка заступничество святых имени распространяется на весь род. Таким образом, обладателей фамильного именования Корневых оберегают несколько небесных покровителей: священномученик Корнилий (Удилович), Корнилий Александровский, Корнилий Валаамский, Корнилий Комельский, Корнилий Переяславский, а также некоторые другие. | В то же время нельзя исключать возможность возникновения фамильного имени Корневых от «мирского» имени предка Корень. В лексике древнерусских говоров словом «корень» называли «родину, родные места», «спину, позвоночник» а также самого зачинателя рода. В связи с этим, Корнем могли прозвать первого переселенца, отстроившегося на новом месте, либо главу рода, на коем держалась вся семья. Корнем могли именовать и старейшину деревни или воинского старшину. Кроме того, Корнем иногда называли упрямого, сурового родича или зажиточного, обеспеченного человека. | Личное имя Корень являлось достаточно распространенным. К примеру, в Писцовых книгах Новгородских пятин указан крестьянин Молвятицкого погоста Ивашко Корень (1495 год), а в Архиве Юго-Западной России упоминается каменецкий мещанин Гарасим Корень (1565 год). | Через фамильные прозвища по традиции выражалось семейное старшинство. Довольно распространенным способом было присоединение к отцовскому прозванию указателя родственных отношений. Таким образом, с помощью фамильного суффикса «ев», распространенного на территории Московского государства, образовалось семейное именование Корневых. | Фамильное прозвание Корневых встречается в архивных документах с начала XVI века. Например, в Собрании государственных грамот и договоров содержатся сведения о московском помещике Тимофее Григорьеве сыне Корневе, датированные 1610 годом. | Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, о точном месте и времени возникновения фамилии Корнев в настоящее время говорить сложно. Однако с уверенностью можно сказать, что она принадлежит к числу древнейших русских семейных именований. | Источники: Тупиков Н.М., Словарь древнерусских личных собственных имен. Толковый словарь В. Даля, в 4-х т. Петровский Н.А., Словарь русских личных имен. Унбегаун Б.О., Русские фамилии. Православные святцы.