Десятова Мавра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятова Мавра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Дарья Ларионовна

Отец ребёнка: Десятов Ларион Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пелагея Ларионовна

Отец ребёнка: Десятов Ларион Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Десятов Ларион Иванович

Смерть
Неизвестно
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