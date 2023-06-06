Ишнеязова (Ишнеязова) Каургар?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ахметов Мухаметгата
Отец ребёнка: Аббязов Ахмет
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ахметов Мухамадей
Отец ребёнка: Аббязов Ахмет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аббязов Ахмет
Смерть
Неизвестно