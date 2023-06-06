Ишнеязова (Ишнеязова) Каургар? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишнеязова (Ишнеязова) Каургар?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ахметов Мухаметгата

Отец ребёнка: Аббязов Ахмет

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ахметов Мухамадей

Отец ребёнка: Аббязов Ахмет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аббязов Ахмет

Смерть
Неизвестно
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