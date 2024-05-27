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Краков Максим Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Краков Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краков Иван Максимович

Мать ребёнка: (Новикова) Елизавета Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краков Георгий Максимович

Мать ребёнка: (Новикова) Елизавета Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмова (Кракова) Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: (Новикова) Елизавета Дементьевна

Рождение ребёнка
Около 12.07.1939

Дочь: Акименко (Кракова) Александра Максимовна

Мать ребёнка: (Новикова) Елизавета Дементьевна

Смерть
?.09.1942
Погиб в бою, связь потеряна, считать пропавшим без вести

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