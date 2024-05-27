Краков Максим Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Краков Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Новикова) Елизавета Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краков Георгий Максимович
Мать ребёнка: (Новикова) Елизавета Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмова (Кракова) Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: (Новикова) Елизавета Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 12.07.1939
Дочь: Акименко (Кракова) Александра Максимовна
Мать ребёнка: (Новикова) Елизавета Дементьевна
Смерть
?.09.1942
Погиб в бою, связь потеряна, считать пропавшим без вести