Дьяконов Виктор Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дьяконов Пантелей Иванович
Мать: Дьяконова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьяконова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Дьяконова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьяконова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Дьяконова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьяконова Тамара
Смерть
Неизвестно