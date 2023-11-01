Дьяконов Виктор Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконов Виктор Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дьяконов Пантелей Иванович

Мать: Дьяконова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьяконова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Дьяконова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьяконова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Дьяконова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяконова Тамара

Смерть
Неизвестно
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