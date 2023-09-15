Попова Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Южакова Матрона Евтихиевна
Отец ребёнка: Южаков Евтихий Петрович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Южаков Хрисанф Евтихиевич
Отец ребёнка: Южаков Евтихий Петрович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Южаков Евтихий Петрович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Южаков Евтихий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Южакова Наталия Евтихиевна
Отец ребёнка: Южаков Евтихий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно