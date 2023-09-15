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Попова Евдокия Павловна

Место рождения

Логдуз, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Логдуз, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Южакова Матрона Евтихиевна

Отец ребёнка: Южаков Евтихий Петрович

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Южаков Хрисанф Евтихиевич

Отец ребёнка: Южаков Евтихий Петрович

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Южаков Иван Евтихиевич

Отец ребёнка: Южаков Евтихий Петрович

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Южаков Козма Евтихиевич

Отец ребёнка: Южаков Евтихий Петрович

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Южакова Наталия Евтихиевна

Отец ребёнка: Южаков Евтихий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южаков Евтихий Петрович

Смерть
Неизвестно
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