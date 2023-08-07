Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти20.02.1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Федор Минеевич
Мать: Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Василиса Павловна
Мать ребёнка: 1 жена?
Рождение ребёнка
26.08.1770
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: 1 жена?
Бракосочетание
13.01.1781
Жена: Анисья Андреенва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 жена?
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
20.02.1802