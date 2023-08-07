Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

20.02.1802

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Федор Минеевич

Мать: Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Василиса Павловна

Мать ребёнка: 1 жена?

Рождение ребёнка
26.08.1770

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: 1 жена?

Бракосочетание
13.01.1781

Жена: Анисья Андреенва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 жена?

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
20.02.1802
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