Цыганков Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Селищева Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Цыганкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1930
Сын: Цыганков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Цыганкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1936
Дочь: Шихмарева Галина Михайловна
Мать ребёнка: Цыганкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1945
Дочь: Архипова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Цыганкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Цыганков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Цыганкова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно