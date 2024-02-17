Цыганков Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганков Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Селищева Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Цыганкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1930

Сын: Цыганков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Цыганкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1936

Дочь: Шихмарева Галина Михайловна

Мать ребёнка: Цыганкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1945

Дочь: Архипова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Цыганкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Цыганков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Цыганкова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганкова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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