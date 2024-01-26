Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ошуева Мария Филипповна

Отец ребёнка: Ошуев Филипп Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошуев Яков Филиппович

Отец ребёнка: Ошуев Филипп Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошуев Степан Филиппович

Отец ребёнка: Ошуев Филипп Андрианович

Окозино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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