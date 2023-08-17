Михайловский Семён Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловский Семён Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1911

Сын: Михайловский Михаил Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1917

Сын: Михайловский Алексей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Михайловский Георгий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Михайловский Николай Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловская Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловская Ксения

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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