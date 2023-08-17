Михайловский Семён Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1911
Сын: Михайловский Михаил Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1917
Сын: Михайловский Алексей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Михайловский Георгий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Михайловский Николай Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайловская Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайловская Ксения
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно