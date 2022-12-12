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Абдулвагап Гумеров

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Гумер Алагузин

Мать: Фариза

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1840 ст.

Сын: Шагиахмет Абдулвагапов

Мать ребёнка: Алтынбика Басырова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1856 ст.

Сын: Мухаметхунафья Абдулвагапов

Мать ребёнка: Хайрниса Хасянова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайрниса Хасянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтынбика Басырова

Смерть
Неизвестно
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