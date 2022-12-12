Абдулвагап Гумеров
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Гумер Алагузин
Мать: Фариза
Рождение ребёнка
03.10.1840 ст.
Мать ребёнка: Алтынбика Басырова
Рождение ребёнка
09.02.1856 ст.
Сын: Мухаметхунафья Абдулвагапов
Мать ребёнка: Хайрниса Хасянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хайрниса Хасянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алтынбика Басырова
Смерть
Неизвестно