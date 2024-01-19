Тулинова (Василькова) Галина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулинова (Василькова) Галина Макаровна

Место рождения

Екатерининское, Тарский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Руденко Макар

Мать: Василькова Анна Михайловна

Екатерининское, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1981

Сын: Тулинов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Тулинов Александр

Екатерининское, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1983

Дочь: Гольнева Ирина Александровна

Отец ребёнка: Тулинов Александр

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Иванова Анна Александровна

Отец ребёнка: Тулинов Александр

Екатерининское, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулинов Александр

Смерть
Неизвестно
Екатерининское, Тарский муниципальный район, Омская область
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