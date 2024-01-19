Тулинова (Василькова) Галина Макаровна
Место рождения
Дата рождения1956
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Руденко Макар
Рождение ребёнка
1981
Сын: Тулинов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Тулинов Александр
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Гольнева Ирина Александровна
Отец ребёнка: Тулинов Александр
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Иванова Анна Александровна
Отец ребёнка: Тулинов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тулинов Александр
Смерть
Неизвестно