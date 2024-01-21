Семенова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова Александра Федоровна

Семенова Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Алексеев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Михайлов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Михайлова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Михайлов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Михайлова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Михайлов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close