Семенова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Михайлов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Михайлова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Михайлов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Михайлова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Михайлов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно