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Моисеев Яков Иванович

Место рождения

Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

05.10.1876

Дата смерти

09.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.11.1898

Сын: Моисеев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Ивановна

Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.06.1901

Сын: Моисеев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Ивановна

Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.07.1913

Дочь: Ишматова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Ивановна

Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
09.05.1953
Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
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