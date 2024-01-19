Моисеев Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения05.10.1876
Дата смерти09.05.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1898
Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1901
Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1913
Дочь: Ишматова Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Ивановна
Смерть
09.05.1953