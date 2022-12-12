Матвей Лукьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Лукьян Трофимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Евдоким Матвеев
Мать ребёнка: Пелагея Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Семенова
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно