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Шевцов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

14.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шевцов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Поликарповна

Рождение ребёнка
02.07.1939

Дочь: Мисливец Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Поликарповна

село Толстовка, Тяжинский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Низких Люся Михайловна

Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Поликарповна

Смерть
14.02.1943
д. Федоровка, Орловской области
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