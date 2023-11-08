Шевцов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти14.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шевцов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Поликарповна
Рождение ребёнка
02.07.1939
Дочь: Мисливец Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Поликарповна
село Толстовка, Тяжинский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Низких Люся Михайловна
Мать ребёнка: Шевцова Прасковья Поликарповна
Смерть
14.02.1943
д. Федоровка, Орловской области