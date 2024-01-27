Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1713 ст.
Муж: Казанцовъ Алексей
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.
Сын: Казанцовъ Лаврентей Алексеев
Отец ребёнка: Казанцовъ Алексей
Рождение ребёнка
Около 1733 ст.
Отец ребёнка: Казанцовъ Алексей
Смерть
Неизвестно