Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1713 ст.

Муж: Казанцовъ Алексей

Рождение ребёнка
Около 1725 ст.

Сын: Казанцовъ Лаврентей Алексеев

Отец ребёнка: Казанцовъ Алексей

Рождение ребёнка
Около 1733 ст.

Сын: Казанцовъ Семен Алексеев

Отец ребёнка: Казанцовъ Алексей

Смерть
Неизвестно
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