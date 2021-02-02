Свиридов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1964

Дата смерти

02.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1964

Отец: Свиридов Петр Андреевич

Мать: Свиридова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1987

Дочь: Свиридова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Свиридова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова Алина

Мать ребёнка: Свиридова Ольга Михайловна

Смерть
02.02.2021
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