Свиридов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1964
Дата смерти02.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1964
Отец: Свиридов Петр Андреевич
Мать: Свиридова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1987
Дочь: Свиридова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Свиридова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свиридова Алина
Мать ребёнка: Свиридова Ольга Михайловна
Смерть
02.02.2021