Кузьмин Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

1959 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1982

Отец: Кузьмин Владимир

Мать: Зыкова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузьмина Лида

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.04.2007

Жена: Кузьмина Лида

Рождение ребёнка
17.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Лида

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