Кузьмин Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1982
Отец: Кузьмин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузьмина Лида
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.04.2007
Жена: Кузьмина Лида
Рождение ребёнка
17.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Лида