Гусева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Смирнова Екатерина

Отец ребёнка: Гусев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев ?

Отец ребёнка: Гусев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Леонид

Отец ребёнка: Гусев Николай

Смерть
?.04.1972
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