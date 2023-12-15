Гусева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Смирнова Екатерина
Отец ребёнка: Гусев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев ?
Отец ребёнка: Гусев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Леонид
Отец ребёнка: Гусев Николай
Смерть
?.04.1972