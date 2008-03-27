Долголюк (Кителева) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долголюк (Кителева) Александра Владимировна

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Место рождения

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

02.08.1940

Дата смерти

27.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1940

Отец: Кителев Владимир

Мать: Постникова (Клепче) Пелагея Александровна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долголюк Владимир Ильич

Рождение ребёнка
13.11.1959

Сын: Долголюк Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Долголюк Владимир Ильич

Рождение ребёнка
22.04.1961

Сын: Долголюк Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Долголюк Владимир Ильич

Смерть
27.03.2008
Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область

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