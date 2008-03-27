Долголюк (Кителева) Александра Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.08.1940
Дата смерти27.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1959
Сын: Долголюк Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Долголюк Владимир Ильич
Рождение ребёнка
22.04.1961
Сын: Долголюк Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Долголюк Владимир Ильич
Смерть
27.03.2008