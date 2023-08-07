Илья Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Петр Иванович

Мать: Матрена Леонтьева

Бракосочетание
05.06.1850

Жена: Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агрипина Ильинична

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно
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