Илья Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Петр Иванович
Мать: Матрена Леонтьева
Бракосочетание
05.06.1850
Жена: Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агрипина Ильинична
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно