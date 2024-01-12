Марина Силична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти09.01.1784 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L111-9DDN?i=413&wc=M6MV-F2S%3A224254401%2C226324801%2C226390201&cc=1929530
Рождение ребёнка
1761
Сын: Савелий Савельич
Отец ребёнка: Савелий
Белятино, Фировский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-V7WY?i=650&wc=M6MV-2NL%3A224254401%2C226324801%2C226445301&cc=1929530
Смерть
09.01.1784 ст.
Красени, Старопасонская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L111-9DDN?i=413&wc=M6MV-F2S%3A224254401%2C226324801%2C226390201&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFW-9W17?i=2&cc=1921824&p... Показать все