Терентьева (Юревич) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Юревич) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: Юревич Андрей Владимирович

Мать: Юревич Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Николай Ильич

Отец ребёнка: Терентьев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Матвей Ильич

Отец ребёнка: Терентьев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Алексей Ильич

Отец ребёнка: Терентьев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Александр Ильич

Отец ребёнка: Терентьев Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Илья

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