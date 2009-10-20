Есиков Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есиков Эдуард

Место рождения

Россия Краснод.кр. ст.Воронцовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.10.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Краснод.кр. ст.Воронцовка
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.10.2009
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