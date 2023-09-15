Волобуев Николай Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1917
Рождение ребёнка
26.05.1948
Сын: Волобуев Анатолий
Мать ребёнка: Волобуева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волобуев Александр
Мать ребёнка: Волобуева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волобуев Виктор
Мать ребёнка: Волобуева Александра
Смерть
Неизвестно