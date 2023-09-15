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Волобуев Николай Прокофьевич

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Место рождения

Великая Черниговка

Дата рождения

25.12.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1917

Отец: Волобуев Прокофий Андреевич

Мать: Волобуева Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
26.05.1948

Сын: Волобуев Анатолий

Мать ребёнка: Волобуева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волобуев Александр

Мать ребёнка: Волобуева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волобуев Виктор

Мать ребёнка: Волобуева Александра

Смерть
Неизвестно
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