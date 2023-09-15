Трифонов Валерий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонов Валерий Фёдорович

Трифонов Валерий Фёдорович

avatar

Место рождения

Жайма, Манский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

02.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1948

Отец: Трифонов Фёдор Ильич

Мать: Мама

Жайма, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.04.1972

Сын: Трифонов Вячеслав Валерьевич

Мать ребёнка: Трифонова Нина Александровна

Жайма, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.12.1981

Сын: Трифонов Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Трифонова Нина Александровна

Рождение ребёнка
25.12.1983

Дочь: Севостьянова Алёна Валерьевна

Мать ребёнка: Трифонова Нина Александровна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Бракосочетание
?.05.?

Жена: Трифонова Нина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Нарва, Манский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Жайма, Манский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close