Трифонов Валерий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения02.10.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1948
Отец: Трифонов Фёдор Ильич
Мать: Мама
Рождение ребёнка
17.04.1972
Сын: Трифонов Вячеслав Валерьевич
Мать ребёнка: Трифонова Нина Александровна
Рождение ребёнка
14.12.1981
Сын: Трифонов Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Трифонова Нина Александровна
Рождение ребёнка
25.12.1983
Дочь: Севостьянова Алёна Валерьевна
Мать ребёнка: Трифонова Нина Александровна
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Бракосочетание
?.05.?
Место жительства
Неизвестно
Нарва, Манский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно