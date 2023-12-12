Соловьева Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Соловьева Павлова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Соловьев Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Соловьева Ершовп Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Соловьев Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Соловьева Романовп Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Соловьев Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Соловьев Василий Егорович

Отец ребёнка: Соловьев Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Соловьева Васильева Тамара Егоровна

Отец ребёнка: Соловьев Егор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Егор Яковлевич

Смерть
1945
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