Соловьева Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Соловьева Павлова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Соловьев Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Соловьева Ершовп Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Соловьев Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Соловьева Романовп Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Соловьев Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Соловьев Василий Егорович
Отец ребёнка: Соловьев Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Соловьева Васильева Тамара Егоровна
Отец ребёнка: Соловьев Егор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945