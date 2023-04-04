Ильина (Каховская) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Каховская) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Болотова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
14.09.1843

Дочь: Белозерова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ильин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
12.11.1853

Дочь: Бутенева Вера Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кампанари Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
28.09.1858

Сын: Ильин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левачева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Смерть
1873
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