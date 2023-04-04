Ильина (Каховская) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Болотова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
14.09.1843
Дочь: Белозерова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1853
Дочь: Бутенева Вера Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кампанари Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1858
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левачева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Смерть
1873