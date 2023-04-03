Сорокина Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти14.01.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1858
Поручители по жениху: Николай и Никита Силантьевы По невесте: Башкиров и удельный крестяьнин Мусорки Фёдор Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1859
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1861
Причина смерти: роды
Похороны
16.01.1861