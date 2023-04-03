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Сорокина Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

14.01.1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1858

Муж: Сорокин Василий Матвеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Николай и Никита Силантьевы По невесте: Башкиров и удельный крестяьнин Мусорки Фёдор Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1859

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.01.1861
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: роды
Похороны
16.01.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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