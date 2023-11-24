Шевцова (Павлюк) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова (Павлюк) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1990

Сын: Курташиров Артём

Отец ребёнка: Курташиров ?

Варениковская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевцов Сергей

Варениковская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курташиров ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Сергей

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