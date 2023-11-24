Шевцова (Павлюк) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1990
Сын: Курташиров Артём
Отец ребёнка: Курташиров ?
Рождение ребёнка
13.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевцов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курташиров ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевцов Сергей