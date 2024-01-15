Карпова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1998
Сын: Карпов Евгений Валерьевич
Отец ребёнка: Карпов Валерий Николаевич
Тюльпан
Рождение ребёнка
19.03.2002
Дочь: Карпова Яна Валерьевна
Отец ребёнка: Карпов Валерий Николаевич
Тюльпан
Рождение ребёнка
13.04.2003
Сын: Карпов Виталий Валерьевич
Отец ребёнка: Карпов Валерий Николаевич
Тюльпан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Валерий Николаевич
Курманаевка