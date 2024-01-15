Карпова Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1998

Сын: Карпов Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Карпов Валерий Николаевич

Тюльпан
Рождение ребёнка
19.03.2002

Дочь: Карпова Яна Валерьевна

Отец ребёнка: Карпов Валерий Николаевич

Тюльпан
Рождение ребёнка
13.04.2003

Сын: Карпов Виталий Валерьевич

Отец ребёнка: Карпов Валерий Николаевич

Тюльпан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Максим Валерьевич

Отец ребёнка: Карпов Валерий Николаевич

Курманаевка
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