Покровский Артур Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский Артур Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Покровский Олег Дмитриевич

Мать: Покровская Татьяна Михайловна

Бракосочетание
23.12.1995

Жена: Покровская Светлана Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.04.1997

Дочь: Покровская Таис Артуровна

Мать ребёнка: Покровская Светлана Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.02.2000

Дочь: Коваленко Алиса Артуровна

Мать ребёнка: Покровская Светлана Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покровская Светлана Александровна

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