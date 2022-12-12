Покровский Артур Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
23.12.1995
Рождение ребёнка
07.04.1997
Дочь: Покровская Таис Артуровна
Мать ребёнка: Покровская Светлана Александровна
Рождение ребёнка
15.02.2000
Дочь: Коваленко Алиса Артуровна
Мать ребёнка: Покровская Светлана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно