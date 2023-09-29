Ельшаева Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельшаева Елена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: Наталия

Рождение ребёнка
14.02.1912

Сын: Ельшаев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ельшаев Михаил Леонтьевич

Рождение ребёнка
18.11.1913

Дочь: Ельшаева Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Ельшаев Михаил Леонтьевич

Россия
Рождение ребёнка
26.09.1920

Сын: Ельшаев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ельшаев Михаил Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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