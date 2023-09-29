Ельшаева Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1912
Сын: Ельшаев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Ельшаев Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.11.1913
Дочь: Ельшаева Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Ельшаев Михаил Леонтьевич
Россия
Рождение ребёнка
26.09.1920
Сын: Ельшаев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Ельшаев Михаил Леонтьевич
Смерть
Неизвестно