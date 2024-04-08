Рейтерн Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения19.01.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1876 ст.
19 января родился, 24 февраля 1876 г. в Берлине крещён Борис. Родители: состоящий при Его Величестве Императоре Германском Короле Прусском свиты Его Императорского Величества генерал-майор Александр ... Показать все
Крещение
24.02.1876 ст.
Поручитель
14.02.1899 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
14 февраля 1899 г. поженились адъютант командира отдельного корпуса жандармов лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества батальона поручик Павел Александрович Рейтерн, 28 лет, православного вероиспо... Показать все
Смерть
Неизвестно