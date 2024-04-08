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Рейтерн Борис Александрович

Место рождения

Берлин

Дата рождения

19.01.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1876 ст.

Отец: Фон Рейтерн Александр Герхардович (Евграфович)

Мать: Рейтерн Елизавета Павловна

19 января родился, 24 февраля 1876 г. в Берлине крещён Борис. Родители: состоящий при Его Величестве Императоре Германском Короле Прусском свиты Его Императорского Величества генерал-майор Александр ... Показать все
Крещение
24.02.1876 ст.
Поручитель
14.02.1899 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
14 февраля 1899 г. поженились адъютант командира отдельного корпуса жандармов лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества батальона поручик Павел Александрович Рейтерн, 28 лет, православного вероиспо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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