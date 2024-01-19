Холин Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти08.06.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Холин Герасим
Бракосочетание
24.09.1783
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Холин Василий
Мать ребёнка: Холина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Иконникова Надежда
Мать ребёнка: Холина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Холин Михайла
Мать ребёнка: Холина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Холин Александр
Мать ребёнка: Холина Наталья Васильевна
Смерть
08.06.1815
Дом пономаря Петра Ивановича (в приходе Тихвинской)