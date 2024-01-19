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Холин Дмитрий

Место рождения

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

08.06.1815

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Холин Герасим

Мать: Холина Авдотья Первая Жена

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
24.09.1783

Жена: Холина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Холин Василий

Мать ребёнка: Холина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Иконникова Надежда

Мать ребёнка: Холина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Холин Михайла

Мать ребёнка: Холина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Холин Александр

Мать ребёнка: Холина Наталья Васильевна

Смерть
08.06.1815
Дом пономаря Петра Ивановича (в приходе Тихвинской)
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