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(Шалаева) Елена
(Шалаева) Елена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.1907 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Зуева) Агафья Антиппова
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1907 ст.
Отец: не указан
Мать:
Агафья Антиппова
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