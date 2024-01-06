(Шалаева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шалаева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: Агафья Антиппова

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