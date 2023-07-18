Перцова (Перцова) Анисия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1879 и 1880
Дата смерти16.08.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1879 и 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Перцов Василий Семеонович
Рождение ребёнка
27.01.1915
Сын: Перцов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Перцов Василий Семеонович
Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Между 1918 и 1920
Сын: Перцов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Перцов Василий Семеонович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.08.1921
Красноярск, Красноярский край Russian Federation