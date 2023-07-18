Перцова (Перцова) Анисия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перцова (Перцова) Анисия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1879 и 1880

Дата смерти

16.08.1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1879 и 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Перцов Василий Семеонович

Рождение ребёнка
27.01.1915

Сын: Перцов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Перцов Василий Семеонович

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Между 1918 и 1920

Сын: Перцов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Перцов Василий Семеонович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.08.1921
Красноярск, Красноярский край Russian Federation
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