Попова (Парухина) Ксения Лукична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Парухина) Ксения Лукична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

06.04.1863 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1843 ст.

Муж: Попов Павел Иванович

Пещанский-Троицкий, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1847 ст.

Сын: Попов Александр Павлович

Отец ребёнка: Попов Павел Иванович

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
06.04.1863 ст.
Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
08.04.1863 ст.
Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
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