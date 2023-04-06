Попова (Парухина) Ксения Лукична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти06.04.1863 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1843 ст.
Муж: Попов Павел Иванович
Пещанский-Троицкий, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1847 ст.
Отец ребёнка: Попов Павел Иванович
Смерть
06.04.1863 ст.
Похороны
08.04.1863 ст.