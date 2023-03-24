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Копицин Фока Петрович

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Место рождения

д. Шаранино, Шацкий уезд, Касимовский уезд, Рязанская Губерния

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

12.12.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Шаранино, Шацкий уезд, Касимовский уезд, Рязанская Губерния
Рождение ребёнка
04.08.1883 ст.

Сын: Копицин Лазарь Фокеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Шаранино, Шацкий уезд, Касимовская волость, РязанскаяГуберния
Смерть
12.12.1912 ст.
д. Шаранино, Шацкий уезд, Касимовская волость, Рязанская Губерния
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