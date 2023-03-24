Копицин Фока Петрович
Место рожденияд. Шаранино, Шацкий уезд, Касимовский уезд, Рязанская Губерния
Дата рождения1847 ст.
Дата смерти12.12.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Шаранино, Шацкий уезд, Касимовский уезд, Рязанская Губерния
Рождение ребёнка
04.08.1883 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Шаранино, Шацкий уезд, Касимовская волость, РязанскаяГуберния
Смерть
12.12.1912 ст.
д. Шаранино, Шацкий уезд, Касимовская волость, Рязанская Губерния