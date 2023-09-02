Филатова Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.12.2015

Муж: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Развод
2020

Муж: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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