Чуприянова (Зубова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1932
Отец: Зубов Николай
Мать: Зубова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
26.01.1953
Сын: Чуприянов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Чуприянов Иван
Рождение ребёнка
11.06.1961
Дочь: Бикбулатова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Чуприянов Иван
Смерть
Неизвестно