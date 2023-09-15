Чуприянова (Зубова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуприянова (Зубова) Надежда Николаевна

Чуприянова (Зубова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1932

Отец: Зубов Николай

Мать: Зубова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
26.01.1953

Сын: Чуприянов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Чуприянов Иван

Рождение ребёнка
11.06.1961

Дочь: Бикбулатова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Чуприянов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close