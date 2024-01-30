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Зюрнин Андрей Иванович
Зюрнин Андрей Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Зюрнин Иван Никифорович
1752 г.р.
Мать
(Зюрнина) Онсисия Матвеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДН
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Зюрнин Иван Никифорович
Мать:
Онсисия Матвеевна
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