(Мамонтова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1847
Дата смерти11.10.1909
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1847
Отец: Мамонтов Иван Фёдорович
Бракосочетание
01.05.1870
Рождение ребёнка
1870
Сын: Алябьев Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Алябьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Овсянникова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Алябьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Алябьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Алябьев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Алябьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Алябьев Нестор Николаевич
Отец ребёнка: Алябьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1881
Отец ребёнка: Алябьев Николай Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Харламова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Алябьев Николай Иванович
Смерть
11.10.1909
Похороны
Неизвестно
Лемешово, Подольск, Московская область