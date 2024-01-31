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(Мамонтова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1847

Дата смерти

11.10.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1847

Отец: Мамонтов Иван Фёдорович

Мать: Мамонтова Мария Тихоновна

Бракосочетание
01.05.1870

Муж: Алябьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Алябьев Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Алябьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Овсянникова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Алябьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Алябьев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Алябьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Алябьев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Алябьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Алябьев Нестор Николаевич

Отец ребёнка: Алябьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1881

Сын: Алябьев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Алябьев Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Харламова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Алябьев Николай Иванович

Смерть
11.10.1909
Похороны
Неизвестно
Лемешово, Подольск, Московская область
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