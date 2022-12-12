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Сторожевский Семён Яковлевич

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Сторожевский Яков Фёдорович

Мать: Сторожевская Евдокия Петровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.08.1862 ст.

Дочь: Сторожевская Наталья Семёновна

Мать ребёнка: Сторожевская Александра Тимофеевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.03.1866 ст.

Сын: Сторожевский Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Сторожевская Александра Тимофеевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сторожевская Федосья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сторожевская Александра Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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