Сторожевский Семён Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Рождение ребёнка
04.08.1862 ст.
Дочь: Сторожевская Наталья Семёновна
Мать ребёнка: Сторожевская Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.03.1866 ст.
Сын: Сторожевский Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Сторожевская Александра Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно