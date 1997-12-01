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Тимербаева-Набиева Роза Загитовна
Тимербаева-Набиева Роза Загитовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.1938
Дата смерти
01.12.1997
Пол
Женский
Отец
Загит
Мать
Набиева Фатима
Дети
Не указаны
Добавил:
РЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1938
Отец:
Загит
Мать:
Набиева Фатима
Смерть
01.12.1997
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