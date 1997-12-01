Тимербаева-Набиева Роза Загитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимербаева-Набиева Роза Загитовна

Тимербаева-Набиева Роза Загитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1938

Дата смерти

01.12.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1938

Отец: Загит

Мать: Набиева Фатима

Смерть
01.12.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close