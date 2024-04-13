Трошков Геннадий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения12.10.1934
Дата смерти30.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1934
Отец: Трошков Гавриил Ефимович
Мать: Трошкова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
04.01.1960
Рождение ребёнка
06.09.1961
Рождение ребёнка
10.01.1963
Рождение ребёнка
03.05.1964
Рождение ребёнка
30.11.1965
Рождение ребёнка
23.03.1968
Рождение ребёнка
14.01.1970
Смерть
30.04.1991