Трошков Геннадий Гаврилович 12.10.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трошков Геннадий Гаврилович

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Место рождения

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.10.1934

Дата смерти

30.04.1991

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1934

Отец: Трошков Гавриил Ефимович

Мать: Трошкова Вера Алексеевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошкова (Попова) Клавдия Самсоновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошкова (Попова) Клавдия Самсоновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошкова (Попова) Клавдия Самсоновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошкова (Попова) Клавдия Самсоновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошкова (Попова) Клавдия Самсоновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошкова (Попова) Клавдия Самсоновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошкова (Попова) Клавдия Самсоновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошкова (Попова) Клавдия Самсоновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
30.04.1991
Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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