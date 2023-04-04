Мороз Роша-Лея Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороз Роша-Лея Ароновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1886

Дочь: Гатов Берта Мироновна

Отец ребёнка: Мороз Меер Мордулов

Минск
Рождение ребёнка
15.12.1888

Дочь: Песя-Полина Мееровна

Отец ребёнка: Мороз Меер Мордулов

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: туберкулез
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