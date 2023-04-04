Мороз Роша-Лея Ароновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1886
Дочь: Гатов Берта Мироновна
Отец ребёнка: Мороз Меер Мордулов
Минск
Рождение ребёнка
15.12.1888
Дочь: Песя-Полина Мееровна
Отец ребёнка: Мороз Меер Мордулов
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: туберкулез