Крайнов Александр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 04.09.1885
Дата смертиПосле 24.05.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.09.1885
Бракосочетание
22.11.1905
Поручители по жениху: Силантеьв и Иван Сорокин По невесте: Еремин и Андрей Демин
Рождение ребёнка
26.09.1906
Сын: Крайнов Иван Александрович
Мать ребёнка: Крайнова Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
27.04.1908
Сын: Крайнов Иван Александрович
Мать ребёнка: Крайнова Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
05.08.1909
Дочь: Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Крайнова Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
28.11.1911
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Крайнова Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1916
Дочь: Сорокина Елена Александровна
Мать ребёнка: Крайнова Марина Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 24.05.1912