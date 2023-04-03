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Крайнов Александр Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 04.09.1885

Дата смерти

После 24.05.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.09.1885

Отец: Крайнов Никифор Николаевич

Мать: Крайнова Татьяна Андреевна

Бракосочетание
22.11.1905

Жена: Крайнова Марина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Силантеьв и Иван Сорокин По невесте: Еремин и Андрей Демин
Рождение ребёнка
26.09.1906

Сын: Крайнов Иван Александрович

Мать ребёнка: Крайнова Марина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.04.1908

Сын: Крайнов Иван Александрович

Мать ребёнка: Крайнова Марина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1909

Дочь: Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Крайнова Марина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1911

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Крайнова Марина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1916

Дочь: Сорокина Елена Александровна

Мать ребёнка: Крайнова Марина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 24.05.1912
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